Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии задержали. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, при побеге заключённые ранили санитара.

Сегодня семеро осуждённых, которые находились на принудительном лечении в психдиспансере в селе Новая Брянь, сбежали во время беспорядков. За информацию о беглецах было объявлено вознаграждение.

Ранее спортсмен из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио в поисках лучшей жизни. Штангист олимпийской сборной Уганды Джулиус Секитолеко сбежал из расположения команды на тренировочной базе, сообщило агентство Kyodo. Перед побегом он оставил записку, в которой рассказал, что не хочет возвращаться на родину и планирует найти работу в Японии. Послание нашли медики, которые собирались взять у сборной Уганды анализы на ковид.







