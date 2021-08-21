Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии задержали
Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии задержали. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, при побеге заключённые ранили санитара.
Сегодня семеро осуждённых, которые находились на принудительном лечении в психдиспансере в селе Новая Брянь, сбежали во время беспорядков. За информацию о беглецах было объявлено вознаграждение.
Ранее спортсмен из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио в поисках лучшей жизни. Штангист олимпийской сборной Уганды Джулиус Секитолеко сбежал из расположения команды на тренировочной базе, сообщило агентство Kyodo. Перед побегом он оставил записку, в которой рассказал, что не хочет возвращаться на родину и планирует найти работу в Японии. Послание нашли медики, которые собирались взять у сборной Уганды анализы на ковид.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru