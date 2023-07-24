«Россия победит!»: Финалист «Битвы экстрасенсов» назвал сроки окончания СВО

При этом финалист шестого сезона «Битвы Экстрасенсов» напомнил, что ранее предсказал начало пандемии.

Ранее Рзаев говорил НСН, что 2023-й год будет удачным для создания семьи и рождения детей. По его словам, в этом году родится много талантливых детей.