«Россия победит!»: Финалист «Битвы экстрасенсов» назвал сроки окончания СВО

Российским военным в августе придется тяжело, а в 2024 году военные действия прекратятся, сказал в эфире НСН предсказатель пандемии.

Финалист реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев в интервью с НСН предсказал победу России в конфликте с Украиной до начала 2025 года.

Россияне стали активнее смотреть мистические передачи на ТВ и читать эзотерические издания, сообщил источник "Коммерсанта".

«В августе будет тяжело. Запад сейчас поставил кассетные боеприпасы Украине, их начинают применять, но Россия победит. 2023-й год – результативный год, будет уже ясно, куда мы двигаемся, диагноз будет понятен. В 2024 году, до начала 2025-го мы должны остановиться, военные действия должны закончиться», - сказал Рзаев.
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При этом финалист шестого сезона «Битвы Экстрасенсов» напомнил, что ранее предсказал начало пандемии.

Ранее Рзаев говорил НСН, что 2023-й год будет удачным для создания семьи и рождения детей. По его словам, в этом году родится много талантливых детей.

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ФОТО: Официальный сайт Зираддина Рзаева / ziraddin.ru
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЭкстрасенс

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