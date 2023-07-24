«Россия победит!»: Финалист «Битвы экстрасенсов» назвал сроки окончания СВО
Российским военным в августе придется тяжело, а в 2024 году военные действия прекратятся, сказал в эфире НСН предсказатель пандемии.
Финалист реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев в интервью с НСН предсказал победу России в конфликте с Украиной до начала 2025 года.
Россияне стали активнее смотреть мистические передачи на ТВ и читать эзотерические издания, сообщил источник "Коммерсанта".
«В августе будет тяжело. Запад сейчас поставил кассетные боеприпасы Украине, их начинают применять, но Россия победит. 2023-й год – результативный год, будет уже ясно, куда мы двигаемся, диагноз будет понятен. В 2024 году, до начала 2025-го мы должны остановиться, военные действия должны закончиться», - сказал Рзаев.
При этом финалист шестого сезона «Битвы Экстрасенсов» напомнил, что ранее предсказал начало пандемии.
Ранее Рзаев говорил НСН, что 2023-й год будет удачным для создания семьи и рождения детей. По его словам, в этом году родится много талантливых детей.
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