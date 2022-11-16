«Всегда будет Париж». Джим Керри оценил запрет на въезд в Россию

Звезда Голливуда Джим Керри в своих соцсетях назвал пустяками запрет на въезд в Россию гражданам Канады.

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Комментируя попадание в российский санкционный список 60-летний канадско-американский актёр отметил, что «всегда есть Париж».

«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещён въезд в Россию... но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире - пустяки! У нас всегда будет Париж», - написал он в ответ на пост писательницы Маргарет Этвуд, также попавшей в «чёрный» список.

Ранее в МИД РФ заявили, что в ответ на действия правительств Канады Москва запретила въезд на территорию страны канадским высокопоставленным чиновникам, бизнесменам и активистам, сообщает RT.

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