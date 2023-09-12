Все здания столичных школ обеспечили безопасной сетью Wi-Fi

До этого заммэра Ракова встретилась с директорами столичных школ перед учебным годом. Она рассказала о работающей в столице уникальной системе выявления талантов школьников, планируется сделать акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении.

Ракова напомнила, что подобный подход уже был опробован в прошлом учебном году и показал высокие результаты. В частности, число школьников, не сумевших справиться с экзамином, уменьшилось вдвое, поэтому следует и дальше двигаться в данном направлении.

