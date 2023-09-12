Все здания столичных школ обеспечили безопасной сетью Wi-Fi
Все здания московских школ к новому учебному году обеспечили безопасной сетью Wi-Fi STUDY.MOS, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего в школах организовано 70 тысяч новых точек доступа. Отмечается, что теперь 100% зданий школ охвачены единой безопасной сетью. Ракова также отметила, что все педагоги получили рабочие ноутбуки в рамках проекта «Каждому учителю ноутбук», который стартовал в прошлом году. Проект позволяет заменить устаревшее оборудование на новое.
До этого заммэра Ракова встретилась с директорами столичных школ перед учебным годом. Она рассказала о работающей в столице уникальной системе выявления талантов школьников, планируется сделать акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении.
Ракова напомнила, что подобный подход уже был опробован в прошлом учебном году и показал высокие результаты. В частности, число школьников, не сумевших справиться с экзамином, уменьшилось вдвое, поэтому следует и дальше двигаться в данном направлении.
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