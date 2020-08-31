Все школы Москвы будут работать очно с 1 сентября

В образовательных учреждениях будут соблюдаться все меры по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией, все педагоги и работники школ прошли тестирование на коронавирус, рассказали агентству в пресс-службе столичного департамента образования.

В зданиях школ предусмотрены также ежедневная уборка и регулярная дезинфекция, обработка оборудования и спортинвентаря, обеззараживание воздуха. В школах есть запас масок, ученики ими могут пользоваться, если захотят, учителя и работники школы – в обязательном порядке.



