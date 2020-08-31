Все школы Москвы будут работать очно с 1 сентября
Учебный год в школах Москвы с 1 сентября начнется в очном формате, передает ТАСС.
В образовательных учреждениях будут соблюдаться все меры по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией, все педагоги и работники школ прошли тестирование на коронавирус, рассказали агентству в пресс-службе столичного департамента образования.
В зданиях школ предусмотрены также ежедневная уборка и регулярная дезинфекция, обработка оборудования и спортинвентаря, обеззараживание воздуха. В школах есть запас масок, ученики ими могут пользоваться, если захотят, учителя и работники школы – в обязательном порядке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru