Все школы Москвы будут работать очно с 1 сентября

Учебный год в школах Москвы с 1 сентября начнется в очном формате, передает ТАСС.

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В образовательных учреждениях будут соблюдаться все меры по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией, все педагоги и работники школ прошли тестирование на коронавирус, рассказали агентству в пресс-службе столичного департамента образования.

В зданиях школ предусмотрены также ежедневная уборка и регулярная дезинфекция, обработка оборудования и спортинвентаря, обеззараживание воздуха. В школах есть запас масок, ученики ими могут пользоваться, если захотят, учителя и работники школы – в обязательном порядке.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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