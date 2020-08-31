У 13,3% сотрудников системы образования Москвы выявлен иммунитет к коронавирусу

Все работники сферы образования в российской столице сдали тесты на коронавирус COVID-19, и у 13,3% от 180 тысяч обследованных выявили антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Ещё у 3% результат оказался, уточнила Ракова. Заболевших не допустят к работе в школах, они останутся под наблюдением врачей.

Перед началом учебного года в школах установлены бактерицидные лампы, создан запас медицинских масок, которыми ученики смогут воспользоваться по желанию. За каждым классом закрепят свой кабинет, покидать его школьники будут только для занятий химией, физикой и физкультурой.

