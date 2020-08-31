У 13,3% сотрудников системы образования Москвы выявлен иммунитет к коронавирусу
Все работники сферы образования в российской столице сдали тесты на коронавирус COVID-19, и у 13,3% от 180 тысяч обследованных выявили антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передаёт телеканал РЕН ТВ.
Ещё у 3% результат оказался, уточнила Ракова. Заболевших не допустят к работе в школах, они останутся под наблюдением врачей.
Перед началом учебного года в школах установлены бактерицидные лампы, создан запас медицинских масок, которыми ученики смогут воспользоваться по желанию. За каждым классом закрепят свой кабинет, покидать его школьники будут только для занятий химией, физикой и физкультурой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Орешкин предрёк экономике РФ пятое место в мире уже в 2020 году
- Синоптики предупредили о «малиновой» жаре в регионах РФ
- МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии из-за лишения аккредитации журналистов
- Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте
- Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru