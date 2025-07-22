ФСБ предотвратила теракты в трех регионах РФ

Задержанные готовили теракты, передавали данные о ВС РФ и пытались вовлечь других граждан в террористическую деятельность через мессенджеры, отмечает RT.

В Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая самодельную бомбу для подрыва объекта железнодорожной инфраструктуры региона. В Харцызске (ДНР) задержан россиянин, причастный к подготовке убийства российского военного и передаче Украине сведений о подразделениях ВС РФ.

В Липецкой области пособник украинских спецслужб получил 14 лет колонии строго режима за поджог пункта сбора помощи российским военным.

Ранее сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали местного жителя по подозрению в содействии террористической деятельности в интересах Украины, напоминает 360.ru.

