ФСБ предотвратила теракты в трех регионах РФ

ФСБ пресекла деятельность трех пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Задержанные готовили теракты, передавали данные о ВС РФ и пытались вовлечь других граждан в террористическую деятельность через мессенджеры, отмечает RT.

В Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая самодельную бомбу для подрыва объекта железнодорожной инфраструктуры региона. В Харцызске (ДНР) задержан россиянин, причастный к подготовке убийства российского военного и передаче Украине сведений о подразделениях ВС РФ.

В Липецкой области пособник украинских спецслужб получил 14 лет колонии строго режима за поджог пункта сбора помощи российским военным.

Ранее сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали местного жителя по подозрению в содействии террористической деятельности в интересах Украины, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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