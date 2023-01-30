Юрист сообщил о новых методах работы интернет-мошенников

Мошенники придумали новый способ обманывать граждан в интернете – якобы продавать товары по очень низким ценам. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, передает NEWS.ru.



По его словам, злоумышленники предлагают жертвам перевести деньги за заказ продукции, которая не требует примерки. В таком случае мошенники могут либо вообще исчезнут с деньгами, не присылая никакой товар, либо прислать гораздо более дешевый товар.