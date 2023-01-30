Юрист сообщил о новых методах работы интернет-мошенников

Мошенники придумали новый способ обманывать граждан в интернете – якобы продавать товары по очень низким ценам. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, передает NEWS.ru.

По его словам, злоумышленники предлагают жертвам перевести деньги за заказ продукции, которая не требует примерки. В таком случае мошенники могут либо вообще исчезнут с деньгами, не присылая никакой товар, либо прислать гораздо более дешевый товар.

Мошенники грабят россиян с предложениями о трудоустройстве

Юрист отмечает, что граждане в таком случае «клюют» на привлекательные цены и не замечают подвоха.

Аферисты придумали еще один способ отъема денег у населения. Об этом россиян ранее предупредил Сбербанк. Так, мошенники обманывают граждан, публикуя в Сети предложения о работе. Заинтересовавшимся соискателям предлагают подписать «трудовой договор», а далее просят сообщить номер банковской карты для начисления будущей зарплаты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетМошенники
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