Умер звезда «Декстера» Малкольм Уорнер

Американский актер Малкольм Уорнер утонул во время отдыха с семьей, сообщает People.

Уорнер пошел купаться у берега Коста-Рики. Его унесло течением. Выбраться из воды он так не смог, отмечает РЕН ТВ.

Артисту было 54 года. Его актёрская карьера началась в 2002 году с сериала «Иеремия». Широкому зрителю Уорнер известен по участию в таких проектах, как «Декстер», «Шоу Косби», «Форс-мажоры», «Американская история ужасов».

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ФОТО: РИА Новости
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