СМИ: Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Несколько возгораний произошло из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области

Суд отказался рассматривать дело о теракте в «Крокус сити холле» с участием присяжных заседателей

Более 464 тысяч человек обратились в медучреждения России из-за укусов клещей с начала сезона

В российских школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России»

Каждый пятый россиянин уверен в творческих способностях искусственного интеллекта