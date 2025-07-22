СМИ: Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

В Москве на 72 году жизни скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение.

Отмечается, что Подносова умерла после тяжелой болезни.

Она занимала свой пост с 17 апреля 2024 года и стала первой женщиной в России, возглавившей Верховный суд, отмечает RT.

Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала судьей с 1990 года.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
ТЕГИ:Верховный Суд РФСмерть

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