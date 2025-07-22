Умер польский генерал Скшипчак, который угрожал Калининградской области

Умер бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Военный эксперт Коновалов назвал глупыми угрозы НАТО стереть Калининград

Скшипчак известен своими призывами атаковать Калининградскую область в случае конфликта Москвы и НАТО.

Смерть Скшипчака глава польского Минобороны назвал «огромной потерей для военной семьи страны».

Ранее стало известно, что власти Польши профинансировали компанию, отслеживающую перемещение российских войск, отмечает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:СмертьКалининградская ОбластьПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры