Умер польский генерал Скшипчак, который угрожал Калининградской области
22 июля 202510:33
Умер бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Скшипчак известен своими призывами атаковать Калининградскую область в случае конфликта Москвы и НАТО.
Смерть Скшипчака глава польского Минобороны назвал «огромной потерей для военной семьи страны».
Ранее стало известно, что власти Польши профинансировали компанию, отслеживающую перемещение российских войск, отмечает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru