«Это уже история». Владимир Соловьев о раскрытии дела об убийстве Михаила Круга

Телеведущий Владимир Соловьев, лично знавший Михаила Круга, в эфире НСН заявил, что считает завершение расследования дела о его убийстве важной вехой для родных и фанатов шансонье.

«(Завершение расследования об убийстве Михаила Круга) имеет значение для артистов, родных и для фанатов. Но сейчас это уже факт истории. Есть те, кто любил Круга и любят сейчас вне зависимости от того, каков результат расследования, потому что все примерно так и думали. А для тех, для кого Круг был неизвестен – он так и останется неизвестен. Это уже новость из разряда «следственные органы уполномочены подтвердить», – полагает Соловьев.

Ранее Следственный комитет (СК) РФ назвал имя члена банды «Тверские волки», который застрелил Михаила Круга в ночь на 1 июля 2002 года в его доме в Твери.

Соавтор знаменитого российского шансонье Игорь Слуцкий рассказал НСН, что рад, что расследование дела об убийстве Круга, завершено.

