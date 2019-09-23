СК объявил имя убийцы шансонье Михаила Круга

23 сентября 201911:22

Следственному комитету (СК) РФ удалось «в мельчайших подробностях» установить все детали убийства известного российского шансонье Михаила Круга. Событие произошло 17 лет назад в Твери.

По данным следователей, музыканта застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов в ходе ограбления. Преступники напали на дом певца с целью ограбления, но убивать никого не собирались, пишет «Газета.ру». об этом сообщил осужденный на пожизненный срок участник банды Александр Агеев. По его словам, Круг получил пулю из-за того, что встал на пути грабителей.

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Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери.

30 июня 2002 года в дом Круга в поселке Мамулино проникли грабители, один из которых и убил певца. Однако раскрыть убийство тогда не удалось, что в СК объяснили «отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик».

За прошедшие годы СК была проведена «колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления», в ходе которой отрабатывались различные версии случившегося и опрашивались все возможные свидетели. В 2019 году предварительное следствие по делу об убийстве Круга было возобновлено, так как следователям удалось получить дополнительную информацию о его обстоятельствах.

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ФОТО: Фонд творческого наследия Михаила Круга во «В контакте»
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