СК объявил имя убийцы шансонье Михаила Круга

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери.

30 июня 2002 года в дом Круга в поселке Мамулино проникли грабители, один из которых и убил певца. Однако раскрыть убийство тогда не удалось, что в СК объяснили «отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик».

За прошедшие годы СК была проведена «колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления», в ходе которой отрабатывались различные версии случившегося и опрашивались все возможные свидетели. В 2019 году предварительное следствие по делу об убийстве Круга было возобновлено, так как следователям удалось получить дополнительную информацию о его обстоятельствах.

