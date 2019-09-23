Соавтор Круга обрадовался закрытию дела об убийстве шансонье
Игорь Слуцкий прокомментировал НСН итоги расследования трагедии в доме Михаила Круга.
Соавтор знаменитого российского шансонье Михаила Круга Игорь Слуцкий в эфире НСН прокомментировал завершение расследования дела об убийстве музыканта. По словам Слуцкого, он рад, что правда, спустя 17 лет, раскрыта.
«Правда всегда восторжествует. Раз это истина и она через столько лет (стала известна – НСН) – то и слава Богу. Если бы Миша был жив, он бы пел другие песни, и мы над этими песнями с ним уже работали, когда мы сотрудничали. Те же песни «Приходите в мой дом», «Исповедь»... Это были уже духовные песни и были бы такими и сейчас. Планы были большие творческие», – сказал музыкант.
Следственный комитет (СК) РФ сообщил в понедельник, 23 сентября, что события, произошедшие в ночь на 1 июля 2002 года в доме Михаила Круга в Твери, восстановлены «в мельчайших подробностях». СК назвал также имя убийцы музыканта.
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