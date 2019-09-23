Соавтор Круга обрадовался закрытию дела об убийстве шансонье

Соавтор знаменитого российского шансонье Михаила Круга Игорь Слуцкий в эфире НСН прокомментировал завершение расследования дела об убийстве музыканта. По словам Слуцкого, он рад, что правда, спустя 17 лет, раскрыта.

«Правда всегда восторжествует. Раз это истина и она через столько лет (стала известна – НСН) – то и слава Богу. Если бы Миша был жив, он бы пел другие песни, и мы над этими песнями с ним уже работали, когда мы сотрудничали. Те же песни «Приходите в мой дом», «Исповедь»... Это были уже духовные песни и были бы такими и сейчас. Планы были большие творческие», – сказал музыкант.