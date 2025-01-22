Все периоды отпуска по уходу за ребенком учтут в страховом стаже для пенсии
Министерство труда и социальной защиты предлагает учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. О подготовке проекта соответствующего закона сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Он пояснил, что до сих пор максимально можно было зачесть шесть лет, или уход в общей сложности за четырьмя детьми. Теперь же, согласно инициативе, будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Таким образом будет увеличена будущая пенсия родителей в многодетных семьях.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам главы Минтруда, новелла коснется и тех, кто уже вышел на пенсию. В этом случае, после вступления закона в силу, многодетные родители должны будут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru