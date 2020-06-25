Все парады Победы предложили проводить 24 июня вместо 9 мая
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил проводить парады в честь Победы в Великой Отечественной войне не 9 мая, а 24 июня. Свое предложение он озвучил в эфире телеканала «Россия 24».
«Вчера, находясь на трибуне, я подумал, наверное, имеет смысл 24 июня сделать памятным днем в календаре - не выходным, не праздничным, а именно памятным днем», - сказал он.
Политик добавил, что в дальнейшем парады Победы, по его мнению, нужно проводить 24 июня, а 9 мая - акцию «Бессмертный полк».
Как отмечает Life.ru, Миронов присутствовал на параде Победы в Москве и стоя поприветствовал военнослужащих Воздушно-десантных войск, прошедших по Красной площади. Политик до 1973 года проходил военную службу в рядах ВДВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru