Все парады Победы предложили проводить 24 июня вместо 9 мая

«Вчера, находясь на трибуне, я подумал, наверное, имеет смысл 24 июня сделать памятным днем в календаре - не выходным, не праздничным, а именно памятным днем», - сказал он.



Политик добавил, что в дальнейшем парады Победы, по его мнению, нужно проводить 24 июня, а 9 мая - акцию «Бессмертный полк».



Как отмечает Life.ru, Миронов присутствовал на параде Победы в Москве и стоя поприветствовал военнослужащих Воздушно-десантных войск, прошедших по Красной площади. Политик до 1973 года проходил военную службу в рядах ВДВ.

