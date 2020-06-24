В Москве начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы. Видео
Военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 на Красной площади Москвы.
Министр обороны России Сергей Шойгу, который принимает парад, и командующий парадом - главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков выехали на Красную площадь в кабриолетах Aurus. Военачальники начали совместный объезд строя пеших расчетов, сообщает РИА Новости.
В главном параде в честь Победы участвуют свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, 75 летательных машин. По брусчатке пройдут военнослужащие из 13 иностранных государств: Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Индии, Китая, Монголии, Сербии, Туркменистана.
Почетными гостями парада в Москве стали главы государств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Абхазии Боснии и Герцеговины, Сербии. В числе участников также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, генсек ОДКБ Станислав Зась и глава ЕЭК Михаил Мясникович.
Парад Победы в этом году был перенесён на 24 июня из-за коронавируса, однако и в этот день его отказались проводить в 15 российских городах, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.
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