Дрессировщик объяснил, почему сбежавший Ростове-на-Дону тигр не напал на людей
20 апреля 202614:48
Тигрица, сбежавшая в цирке в Ростове-на-Дону не напала на зрителей из‑за воспитания. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил заслуженный артист РФ, дрессировщик львов Владислав Гончаров.
По его словам, животное «до конца не стрессануло» благодаря тому, что было правильно воспитано и обладало нормальной психикой.
«Никто не пострадал, потому что животное выращено в хорошем состоянии, с добротой, с любовью», - сказал дрессироващик.
Ранее в цирке-шапито в Ростове-на-Дону во время шоу упала сетка, оделявшая зрителей от манежа, после чего тигрица выпрыгнула в зал, пишут «Известия».
- Дрессировщик объяснил, почему сбежавший Ростове-на-Дону тигр не напал на людей
