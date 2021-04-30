Все лжесвидетели по делу Ефремова приговорены к исправительным работам

В ходе судебного процесса по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, якобы ставшие свидетелями ДТП, рассказывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья. Кобец, правда, признавал, что был нетрезв. Теван Бадасян в суде сообщил, что видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, вместо него был некий незнакомец в бейсболке.

