Все лжесвидетели по делу Ефремова приговорены к исправительным работам

Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде 1,5 года исправительных работ Александру Кобецу, второму фигуранту дела о лжесвидетельстве на процессе актёра Михаила Ефремова. Третий лжесвидетель Андрей Гаев получил полтора года исправительных работ. Ранее сегодня еще один фигурант это дела Теван Бадасян был приговорен к исправительным работам сроком на один год. У всех будет также удерживаться 10% заработной платы в доход государства.

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В ходе судебного процесса по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, якобы ставшие свидетелями ДТП, рассказывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья. Кобец, правда, признавал, что был нетрезв. Теван Бадасян в суде сообщил, что видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, вместо него был некий незнакомец в бейсболке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудМихаил Ефремов
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