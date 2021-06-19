Все достопримечательности Ялты закроют на три дня из-за подтопления

Власти Крыма на три дня закроют доступ ко всем достопримечательностям Ялты из-за подтоплений после мощных ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ялтинской администрации Янину Павленко.

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«Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия для показа на завтра [субботу], послезавтра и понедельник», — отметила Павленко.

Глава администрации призвала всех предпринимателей, проводящих экскурсии на территории Большой Ялты, ограничить доступ туристов в ближайшие дни, чтобы власти могли «максимально навести порядок на улицах».

Из-за сильных дождей, обрушившихся на Крым в последние дни, ряд районов полуострова оказались затоплены. В регионе выпало две месячные нормы осадков, подтоплены сотни домовладений, более тысячи человек эвакуированы из опасных зон. В ряде районов Крыма объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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ФОТО: www.flickr.com
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