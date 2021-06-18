Власти Ялты заявили о «колоссальном ущербе» от циклона
Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала "колоссальным" ущерб, нанесенный городу в результате циклона. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее данным, нарушено водо- и электроснабжение. Полностью исправить неполадки Большой Ялты, как отметила Павленко, можно будет только завтра. Глава администрации добавила, что восстанавливать придется работу общественного транспорта, поскольку грязевыми потоками было смыто большинство канализационных люков на дорогах.
Павленко также попросила жителей Ялты ограничить передвижение на личном транспорте и оставаться дома. Циклон накрыл город накануне, за сутки выпало около 90 миллиметров осадков. Власти Ялты ввели режим ЧС.
Также Павленко сообщила, что продолжается эвакуация ялтинцев из подтопленных домов. Их временно поселили в гостиницах и санаториях.
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