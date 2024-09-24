Суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»
24 сентября 202417:45
Общественное объединение «Президиум Верховного Совета СССР» признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России, решением Пермского краевого суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Таким образом, суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Пермского края, поданный летом 2024 года.
Ранее деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02» (Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02) признали нежелательной на территории России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru