Суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»

Общественное объединение «Президиум Верховного Совета СССР» признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России, решением Пермского краевого суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Минюст РФ признал иноагентом издание «Собеседник»

Таким образом, суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Пермского края, поданный летом 2024 года.

Ранее деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02» (Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02) признали нежелательной на территории России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Пермский КрайЭкстремизмСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры