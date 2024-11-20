ВС РФ подтвердил приговор экс-капитану «Альфы» Чукаеву

Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему капитану спецподразделения «Альфа» Борису Чукаеву, осужденному на 18 лет строгого режима за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Как сообщили в суде, кассационная жалоба осужденного была отклонена.

Эпизод с убийством Васильева был направлен на доследование. Также сообщалось, что два предполагаемых сообщника Чукаева умерли до вынесения приговора: один от сердечной недостаточности, другой от осложнений коронавируса.

Верховный суд признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову

Ранее Мосгорсуд признал Чукаева виновным в покушении на убийство владельца банка «Метрополь» Айдара Котюжанского, а также в убийстве владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина.

Газета «Коммерсант» отмечала, что покушение на Котюжанского было связано с подрывом автомобиля. Тела других жертв, Ильи Дворкина и Александра Васильева, главы департамента платины «Алмазювелирэкспорта», так и не были обнаружены, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПриговорСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры