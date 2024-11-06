Верховный суд признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову
Верховный суд России вынес постановление о признании законным приговора бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Таким образом, была отклонена кассационная жалоба защиты.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заседание ВС прошло в закрытом режиме. Представители СМИ были приглашены на оглашение резолютивной части решения. Московский городской суд в конце января текущего года приговорил Стрелкова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В дальнейшем Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил вердикт.
Сейчас Стрелков содержится в профильной исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. Обвинения экс-министра обороны ДНР основаны на двух его публикациях в интернете, вину он не признал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru