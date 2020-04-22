ВС РФ объяснил правоприменение для нарушителей самоизоляции
Верховный суд заявил, что физлица и юрлица, нарушающие режим самоизоляции, должны быть оштрафованы по федеральному, а не по региональному законодательству. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Верховного суда РФ.
В рекомендациях, выложенных Верховным судом, указано, что дела нарушителей должны классифицироваться по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Агентство передает слова первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова о том, что в соответствии с данным документом региональные кодексы неприменимы при рассмотрении дел нарушителей введенных властями ограничительных мер.
Однако ВС подчеркнул, что граждане обязаны соблюдать нормативные акты, которые введены для защиты населения от ЧС, и соблюдать правила, введенные на основании режима повышенной готовности как в регионах, так и на федеральном уровне. Так, все категории россиян, в том числе ИП и юрлица, обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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