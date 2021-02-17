ВС пригрозил уголовным наказанием COVID-больным за нарушения
Заражённые коронавирусом или контактировавшие с ними могут быть привлены к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом говорится в обзоре Верховного суда по отдельным вопросам судебной практики, которые связаны с применением законодательства и мер по противодействию распространения инфекции.
Как подчёркивается в опубликованном документе, на гражданах лежат обязанности выполнять требования санитарного законодательства, а также предписаний представителей Роспотребнадзора.
В Верховном суде уточнили, что, если гражданин, контактировавший с COVID-инфицированным, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом, ему придётся нести уголовную ответственность по статье 236 УК РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
Первая часть данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Вторая часть определяет наказание в случае смерти человека в виде лишения свободы до 5 лет. По части третьей в случае смерти двух или более лиц - до 7 лет колонии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru