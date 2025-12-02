В Москве вручили V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий

Церемония награждения победителей V Юбилейной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий состоялась в концертном зале «Зарядье» 1 декабря 2025 года.

На мероприятии участвовали около 600 гостей, онлайн-трансляцию смотрели более 12 тысяч человек. Премия существует с 2021 года. Она была учреждена при поддержке первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко и стала главной площадкой для признания лучших проектов в сфере креативных индустрий.

В финал в 2025 году прошли 33 участника в 11 номинациях. В составе экспертного жюри — зампред правительства России Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замминистра культуры России Сергей Першин и другие.

В юбилейный год премия пополнилась двумя новыми номинациями — «Глобальная креаномика» и «Агрокреаномика».

Как отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш, премия имеет мировое значение. «Креативная экономика – это дыхание нашей страны, её голос, её настоящее и будущее. В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж. Пять лет мы собираем друзей в этом зале. Это лучшие из лучших — лидеры из всех 16 креативных отраслей страны: медиагруппы, дизайнеры, фотографы, журналисты. Все они создают контент, смыслы и через креативные индустрии транслируют миру прекрасное — то, чем ценна наша большая страна: локальная идентичность, наш культурный код и те принципы, которыми живет каждый россиянин», — подчеркнула Монгуш.

В свою очередь генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, медиаменеджер Роман Карманов заявил, что претендующий на звание победителя проект должен быть коммерческим успешным, устойчивым и отвечающим запросам общества. «За пять лет мы прошли удивительный путь — от первой церемонии до настоящего творческого сообщества, креативной семьи, которая сегодня объединяет тысячи талантливых людей по всей стране. И пока в России рождаются такие таланты, такие идеи и такие проекты, у нас есть всё, чтобы менять мир к лучшему!» — добавил Карманов.

