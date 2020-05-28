Вручение премии ТЭФИ-2020 перенесено на год

Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ нынешнего года состоится только в мае будущего года. Решение о переносе принято из-за эпидемии коронавируса. Об этом проинформировала пресс-секретарь Комитета индустриальных премий Наталья Уварова. По конкретной дает Совет директоров комитета премии примет решение в конце июня, передает «Интерфакс».

Как пояснила Уварова, из-за ограничений, вызванных опасностью распространения коронавирусной инфекции, организаторы даже не смогли объявить сбор заявок на соискание награды.

Премия ТЭФИ ежегодно вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Награда учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 году. С 2014 года ее проводит Комитет индустриальных телевизионных премий.

Два года назад система голосования была изменена. Она предусматривает образование расширенного жюри, которое включает в себя и независимых экспертов. Методика основана на математических методах.

