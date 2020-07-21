Врио хабаровского губернатора Дегтярев призвал жителей не провоцировать полицию
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал митингующих не провоцировать полицию, он пообещал «максимально сдерживать» её в ходе несогласованных акций. Об этом Дегтярёв заявил на первой после назначения встречи с журналистами по представлении властям региона, передает ТАСС.
Как подчеркнул Дегтярёва, он как член ЛДПР всегда был за законные, мирные методы политической борьбы, поэтому считает вполне нормальным участие в согласованных акциях. Врио главы региона также отметил, что силовые структуры Хабаровского края сейчас в очень непростом положении, так как формально закон не соблюдается, когда граждане принимают участие на несанкционированных мероприятиях, где не соблюдается социальная дистанция.
При этом Дегтярёв назвал местную полицию «самой вежливой в России». В Хабаровске вторую неделю практически каждый день проводятся несогласованные многотысячные акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей в первой половине 2000-ых годов. Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата Госдумы от ЛДПР 39-летнего Михаила Дегтярева.
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