Врио главы МЧС поручил определить регионы, готовые принять жителей ДНР и ЛНР
Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие регионы готовы принимать беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщили в министерстве.
Ранее из-за обострения в регионе самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуацию граждан. Жителей ДНР и ЛНР разместят в Ростовской области, в первую очередь это касается касается женщин, детей, людей пожилого возраста. Также президент Владимир Путин распорядился выплатить прибывшим в РФ по 10 тысяч рублей.
По данным МЧС, Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого потребовал в течение суток установить за каждым пунктом временного размещения ответственных за выплаты средств эвакуированным.
«Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев», — цитирует РИА Новости сообщение МЧС.
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