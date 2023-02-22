«Время уходит»: Гендиректор «Мосфильма» объяснил закрытие лаборатории по проявке кинопленки
Съемка фильмов окончательно перешла с пленки в цифровой формат, обработка кинопленки стала нерентабельна, отметил в эфире НСН Карен Шахназаров.
Лаборатория по обработке кинопленки, принадлежащая «Мосфильму», прекращает свою работу, потому что такие услуги больше не пользуются спросом, плюс ко всему Kodak прекратил поставки пленки в Россию, рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что лаборатория по обработке кинопленок, принадлежащая «Мосфильму», с 1 марта прекратит свою работу. В частности, на пленку были сняты фильм Павла Лунгина «Братство» и сериал Сергея Урсуляка «Ненастье», на который ушло 38 тысяч метров кинопленки. Карен Шахназаров отметил, что время пленочного кино уходит.
«Она (лаборатория – ред. НСН) не единственная в России. Есть лаборатория в Госфильмофонде. Эта услуга спросом не пользуется, поэтому и закрывается. В Европе все лаборатории позакрывались, во Франции ни одной лаборатории нет, в Германии тоже. Все перешло на цифру, она не нуждается в обработке. Это стало нерентабельно. Есть любители, студенты ВГИКа любят пленку, но это разовая работа. Лаборатория – это фабрика, она рассчитана не на несколько тысяч метров пленки, а на миллионы. Это большое трехэтажное здание, в котором находятся всевозможные машины. Я сам ее строил, причем не на госсчет, «Мосфильм» ее сделал за свои собственные деньги, она была очень хорошая. Это как парусный флот: закончилось, время уходит. Плюс к этому санкции, Kodak прекратил поставки пленки полностью», - сказал Шахназаров.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что производство отечественных кинопленок давно закрыто, а в кинопроизводстве используется Kodak. Однако из-за санкций затраты на покупку пленок и реактивов для их обработки очень выросли.
Так, в списке услуг лаборатории «Мосфильма» значатся, в частности, проявка цветных негативных кинопленок 35мм и 16мм в процессе ECN-2 (Kodak) на проявочных машинах британской фирмы Photomec, печать с негатива премьерных и эталонных фильмокопий на копировальных аппаратах ВНР (США) и изготовление интерпозитивов и интернегативов традиционным способом на кинопленках intermediate фирм Kodak, Fuji, сообщает НСН.
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