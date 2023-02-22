«Время уходит»: Гендиректор «Мосфильма» объяснил закрытие лаборатории по проявке кинопленки

Лаборатория по обработке кинопленки, принадлежащая «Мосфильму», прекращает свою работу, потому что такие услуги больше не пользуются спросом, плюс ко всему Kodak прекратил поставки пленки в Россию, рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что лаборатория по обработке кинопленок, принадлежащая «Мосфильму», с 1 марта прекратит свою работу. В частности, на пленку были сняты фильм Павла Лунгина «Братство» и сериал Сергея Урсуляка «Ненастье», на который ушло 38 тысяч метров кинопленки. Карен Шахназаров отметил, что время пленочного кино уходит.