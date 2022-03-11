«Время прокачаться»: психолог дала совет, как пережить увольнение

В случае потери работы нужно отдохнуть и не тратить время даром, посоветовала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Попав под сокращение из-за западных санкций и потери работы, ни в коем случае нельзя опускать руки или уходить в депрессию - наоборот, следует использовать время вынужденного профессионального простоя для дополнительного обучения и повышения квалификации, советует она.

«Важно понимать, что кризис имеет свойство заканчиваться. Лучше воспользоваться этим временем, чтобы отдохнуть, получить новые знания и навыки, заняться своим телом и так далее. К концу кризиса вы прокачаете себя: расширите свои возможности, повысите компетенцию, будете чувствовать себя лучше физически и духовно. Используйте кризис как возможность, а не её отсутствие», — отметила Хадарцева в интервью NEWS.ru.

Генпрокуратура проверит уходящие с российского рынка компании

Психолог предположила, что некоторые россияне воспринимают приостановку деятельности и уход западных компаний из России как вторжение в личное пространство и «ограничение свободы действий». В этой связи она посоветовала не паниковать и не воспринимать эти ограничения как запрет. Хадарцева уверена в том, что можно по-иному взглянуть на отсутствие престижных марок и фирм. Специалист считает, что бренды — всего лишь названия компаний, а совершать покупки можно исходя из интуиции и без оглядки на репутацию производителя.

Ранее Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которые пострадали из-за ухода с российского рынка зарубежных компаний.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПсихологияУвольнениеФитнес
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