Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пострадавших от ухода зарубежных компаний

Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которые пострадали из-за ухода с российского рынка зарубежных компаний. Первые звонки горячая линия примет 12 марта.

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Операторы call-центра Роспотребнадзора смогут рассказать о вариантах консультационной и судебной помощи потребителям, которые столкнулись с нарушением своих прав.

Ранее из-за начала военной спецоперации на Украине многие компании брендов одежды, электроники и автомобилей приняли решение временно приостановить работу в России. Так поступили Inditex, H&M, Rolls-Royce и другие.

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