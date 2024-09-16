Временные отключения электроснабжения ввели в Ростовской области из-за пожаров
Временные отключения электроснабжения ввели в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.
Отмечается, что ряд населенных пунктов может остаться без света из-за отключений линий электропередач по заявкам муниципалитетов. Согласно данным, заявки на отключения будут зависеть от ситуации с пожарами в районе.
Подчеркивается, что органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области в связи со сложной ситуацией из-за пожаров. Как отметили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций, из-за сухой жаркой погоды в муниципальных образованиях региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru