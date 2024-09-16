Временные отключения электроснабжения ввели в Ростовской области из-за пожаров

Временные отключения электроснабжения ввели в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.

Отмечается, что ряд населенных пунктов может остаться без света из-за отключений линий электропередач по заявкам муниципалитетов. Согласно данным, заявки на отключения будут зависеть от ситуации с пожарами в районе.