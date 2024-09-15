В Воронежской области из-за пожара задержали несколько поездов

Несколько пригородных пассажирских поездов задержали в Воронежской области, сообщили в пресс-службе компании «Юго-Восточные железные дороги».

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области

На распространившихся в Сети кадрах видно окутанный домом состав на железнодорожных путях. Как утверждает Telegram-канал «Большой воронежский», на место прибыли пожарные поезда.

Как сообщали в МЧС, с начала сентября на территории Воронежской области зафиксировано более 250 ландшафтных пожаров.

Ранее на станции Тыгда в Амурской области столкнулись автомобиль «Нива» и грузовой поезд. Водителя легковушки госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПожарЖелезная ДорогаПоездаВоронежская Область

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