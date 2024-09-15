В Воронежской области из-за пожара задержали несколько поездов

На распространившихся в Сети кадрах видно окутанный домом состав на железнодорожных путях. Как утверждает Telegram-канал «Большой воронежский», на место прибыли пожарные поезда.

Как сообщали в МЧС, с начала сентября на территории Воронежской области зафиксировано более 250 ландшафтных пожаров.

Ранее на станции Тыгда в Амурской области столкнулись автомобиль «Нива» и грузовой поезд. Водителя легковушки госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».

