В Воронежской области из-за пожара задержали несколько поездов
Несколько пригородных пассажирских поездов задержали в Воронежской области, сообщили в пресс-службе компании «Юго-Восточные железные дороги».
На распространившихся в Сети кадрах видно окутанный домом состав на железнодорожных путях. Как утверждает Telegram-канал «Большой воронежский», на место прибыли пожарные поезда.
Как сообщали в МЧС, с начала сентября на территории Воронежской области зафиксировано более 250 ландшафтных пожаров.
Ранее на станции Тыгда в Амурской области столкнулись автомобиль «Нива» и грузовой поезд. Водителя легковушки госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru