Временную регистрацию теперь можно оформить на «Госуслугах»

Цифровой сервис постановки граждан на учет по месту пребывания начал функционировать на портале «Госуслуги», информирует министерство внутренних дел. Таким образом, отныне для этого не обязательно посещать подразделения МВД либо многофункциональные центры как гражданам, так и собственникам жилья.

Чтобы подать заявление на временную регистрацию необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг», а также право собственности, зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости.

Готовое свидетельство с подписью поступит пользователю в личный кабинет на портале в виде электронного документа. Его можно будет распечатать и предъявлять в случае необходимости.

Электронный сервис разработан МВД совместно с министерством Связи и Массовых Коммуникаций. Предполагается, что таким образом число личных визитов граждан в подразделения внутренних дел будет сведено к минимуму.

