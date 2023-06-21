Сомнолог указал на опасность развития инсульта при переходе на летнее время

Исследования показали, что перевод часов на летнее время увеличивает и количество транспортных происшествий, отметил в эфире НСН Владимир Ковальзон. 

Перевод часов на летнее время вызывает стресс для организма, рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в интервью НСН. По его словам, у детей адаптация к новому времени может проходить целую неделю, а у взрослых на этом фоне возникает риск развития инсульта и инфаркта.

Накануне депутат Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время. Отмечается, что он предполагает перевод часов на один час в период с марта по октябрь. По словам депутата, с 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год. Владимир Ковальзон отметил, что инициатива является вредной и бессмысленной.

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«Были проведены исследования в странах средней полосы: России, Германии, Канаде… Было показано, что перевод стрелок, особенно весной, приводит к неудобству, особенно для детей, это чревато. Они не могут приспособиться в течение нескольких дней или даже недели. При этом для большинства взрослых хватит одних суток для адаптации, не такой серьезный стресс. Тем не менее, было показано увеличение количества инфарктов, инсультов сразу после перехода на другое время. Увеличивается и количество транспортных происшествий. Это абсолютно бессмысленная, вредная и дорогостоящая затея», - сказал Ковальзон.

Ранее, в 2019 году, депутат Андрей Барышев («Единая Россия») предлагал вернуть в России сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре. Однако инициатива была внесена без учета необходимых процедур рассмотрения координационным и экспертным советом. Из-за этого фракция не поддержала законопроект депутата, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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