Сомнолог указал на опасность развития инсульта при переходе на летнее время

Перевод часов на летнее время вызывает стресс для организма, рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в интервью НСН. По его словам, у детей адаптация к новому времени может проходить целую неделю, а у взрослых на этом фоне возникает риск развития инсульта и инфаркта.

Накануне депутат Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время. Отмечается, что он предполагает перевод часов на один час в период с марта по октябрь. По словам депутата, с 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год. Владимир Ковальзон отметил, что инициатива является вредной и бессмысленной.