«Выглядит по-барски!» Историк моды о любви россиян к меху и «изнанке» экомеха
Историк моды Александр Васильев призвал не ждать государственного запрета на меховые шубы, а определиться самостоятельно, носить натуральный мех или его заменители - к слову, довольно вредные.
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха. Историк моды Александр Васильев рассказал в беседе с Телеграм-каналом «Радиоточка НСН», что израильский опыт Россия пока перенять не готова, потому что у нас мировые тренды не всегда популярны, а любовь русских женщин к шубам вовсе не угасает.
«Когда наши женщины выберут экомех, никто не знает. Это зависит от того, как будет развиваться государство. Не будет ли третьей мировой войны? Договорится ли Путин с Байденом? Сейчас в мире все совсем другое. Например, однополые браки разрешают на законодательном уровне, некоторые горячительные вещества. Россия всегда идет своим путем. В том же Израиле зимой +20, летом у них +50, шуба там все равно не нужна. А в России бывает летом -3 и зимой -50. Это разные материки и размеры государств», - отметил историк моды.
По словам Васильева,ожидать запрета на мех в России сложно, но уже многие добровольно стали отказываться от натуральной кожи, выбирая экологические материалы. Историк моды предостерег, что такая, казалось бы, положительная тенденция очень вредит природе.
«Сейчас российское общество любит экокожу. Другое дело, что это тоже химия. Экокожа не разлагается в земле. Может быть, вред от производства такой же, как от убийства животных», - уверен Васильев.
По мнению историка моды, полностью отказаться от кожи и других натуральных материалов должны, в первую очередь, веганы.
«Отношение к меху у меня всегда было однозначно. Вегетарианцы должны отказаться от кожаных изделий, от меховой отделки в любой форме. Другое дело – мясоеды. Тот, кто ест мясо, он же не за то, чтобы мы продукт съели, а шкуру выбросили. Может быть, стоит ограничить какие-то редкие виды животных, что мы и делаем постоянно. Например, тигр, леопард. А если речь идет о кролике, об овчине? Почему же ее не поносить, если мы съели шашлык из баранины?» - продолжил он.
Васильев считает, что с производством экомеха все неоднозначно, ведь это искусственный материал, который также вредит природе.
«Любая химия не может быть полезна. Она убивает природу. Сейчас многие носят очень качественный экомех. Другое дело, греет ли он в Тюмени при -50 или в Якутске? Народ пишет, что нет, хотя декоративно он выглядит очень эффектно. Сейчас последняя тенденция такова, что даже весь натуральный мех стали перекрашивать в ненатуральные цвета. Его за мех принять трудно. Представьте, если у вас шуба ярко-розовая или ярко-голубая. В чем тогда его меховитость? Для многих россиян мех – пример достатка. Люди хвастаются: «Муж мне шубу подарил». Я никого не ругаю. Если мы едим это мясо, надо носить мех. А если мы просто убиваем, чтобы поносить шкурку, это нехорошо. Я смотрю много фильмов про то, как в зверофермах животные рожают своих детишек. Они все очень милые! Как их убивают страшно, это неприятно видеть! А телятину или поросенка ведь тоже убивают! Я сам мясоед. Ем и рыбу, и мясо. У меня даже есть шуба на хорьке. В лютые морозы я ее всегда надеваю, она выглядит очень по-барски. Носить мех или нет, нужно решить у себя в голове, а не на государственном уровне», - заключил Васильев.
Ранее стилист и эксперт моды Владислав Лисовец рассказал, что мешает россиянкам отказаться от натурального меха в пользу искусственного.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Роскомнадзор назвал количество запрещённого контента в Twitter, Facebook и Google
- СМИ: Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к инциденту с самолётом Ryanаir
- СМИ: Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
- Reuters: Рааб проведет переговоры с Лавровым
- Семьи с детьми получат льготы на поездки по России
- В России за сутки выявили 12 505 новых случаев COVID-19
- Народный артист России предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов
- Парковка в столице будет бесплатной 12 и 14 июня
- Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве
- Эпидемиолог рассказала об онемении конечностей у переболевших коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru