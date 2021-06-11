«Выглядит по-барски!» Историк моды о любви россиян к меху и «изнанке» экомеха

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха. Историк моды Александр Васильев рассказал в беседе с Телеграм-каналом «Радиоточка НСН», что израильский опыт Россия пока перенять не готова, потому что у нас мировые тренды не всегда популярны, а любовь русских женщин к шубам вовсе не угасает.

«Когда наши женщины выберут экомех, никто не знает. Это зависит от того, как будет развиваться государство. Не будет ли третьей мировой войны? Договорится ли Путин с Байденом? Сейчас в мире все совсем другое. Например, однополые браки разрешают на законодательном уровне, некоторые горячительные вещества. Россия всегда идет своим путем. В том же Израиле зимой +20, летом у них +50, шуба там все равно не нужна. А в России бывает летом -3 и зимой -50. Это разные материки и размеры государств», - отметил историк моды.

По словам Васильева,ожидать запрета на мех в России сложно, но уже многие добровольно стали отказываться от натуральной кожи, выбирая экологические материалы. Историк моды предостерег, что такая, казалось бы, положительная тенденция очень вредит природе.

«Сейчас российское общество любит экокожу. Другое дело, что это тоже химия. Экокожа не разлагается в земле. Может быть, вред от производства такой же, как от убийства животных», - уверен Васильев.