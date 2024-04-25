Врачи выступили против уголовной ответственности для антипрививочников

«Уголовная ответственность для антипрививочнников среди родителей – это слишком, надо просто проводить разъяснительную работу. Необходимо привлекать СМИ для этой работы, потому что без прививок мы, конечно, не победили бы самые страшные заболевания, которые существовали. Например, оспы сейчас просто нет, потому что это заслуга прививок. Другие опасные заболевания, которые мы победили – это стопроцентное доказательство эффективности прививок. Это великое достижение человечества», - отметил он.

При этом Домников добавил, что иногда врачи и правда выступают против некоторых прививок для детей, но это не касается смертельных заболеваний.

«Есть заболевания, которые не приводят к смерти, но прививки от них детям все равно лучше сделать (например, корь, краснуха). По поводу этих прививок разное бытует мнение даже у врачей. Но врач не может выступать против прививок в целом, он может выступать против прививок какого-то конкретного заболевания. Есть заболевания, где эффективность прививок не в той степени доказана, в какой хотелось бы. Плюс это иногда индивидуальная история», - подытожил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что около 60% врачей сталкиваются с нежеланием родителей делать бесплатные прививки детям. По данным «Коммерсанта», речь, в частности, идет о прививках от туберкулеза, дифтерии, полиомиелита и кори. При этом 40% врачей сталкивались с убежденными антипрививочниками, передает «Радиоточка НСН».

