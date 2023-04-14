«Нет прививки – нет детсада!»: В Госдуме сравнили антипрививочников со снежным комом

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью НСН допустила возможность введения ограничений на посещение школ и детсадов в качестве борьбы с нежеланием родителей делать детям обычные прививки.

Ранее стало известно, что около 60% врачей сталкиваются с нежеланием родителей делать бесплатные прививки детям. По данным «Коммерсанта», речь, в частности, идет о прививках от туберкулеза, дифтерии, полиомиелита и кори. При этом 40% врачей сталкивались с убежденными антипрививочниками.