«Нет прививки – нет детсада!»: В Госдуме сравнили антипрививочников со снежным комом
Из-за советов мам, СМИ и интернет-врачей в Россию могут вернуться корь и другие большие беды, сказала в эфире НСН Татьяна Соломатина.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью НСН допустила возможность введения ограничений на посещение школ и детсадов в качестве борьбы с нежеланием родителей делать детям обычные прививки.
Ранее стало известно, что около 60% врачей сталкиваются с нежеланием родителей делать бесплатные прививки детям. По данным «Коммерсанта», речь, в частности, идет о прививках от туберкулеза, дифтерии, полиомиелита и кори. При этом 40% врачей сталкивались с убежденными антипрививочниками.
«Это большая беда в нашем обществе. И СМИ, и интернет, и общение антипрививочников – я вижу, какой снежный ком, особенно со стороны мам. Мы привыкли не слушать врачей, а хотим сами быть врачами. Идет фронт, борьба. Как с этим бороться? Не привит – не можешь посещать детский сад и школу, это твои проблемы. Почему должны страдать люди, которые прививаются, а мы пускаем в общество людей, которые могут грозить той или иной инфекцией?», - сказала Соломатина.
По ее словам, отказ от прививок грозит россиянам возвращением смертельных болезней.
«Это грозит тем, что инфекционные заболевания, которые мы победили благодаря прививкам, возвратятся в наш мир. Почему сейчас болеют корью? Это самый контагиозный вирус. По сути, заболевают 100% людей, которые имели контакт с больным корью. Одно-единственное спасение от этого – прививка, при том, что заболевание это очень тяжелое и бывает с летальным исходом. Люди могут и инвалидами остаться, и погибнуть, а мы не хотим прививаться», - возмутилась собеседница НСН.
Со своей стороны, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «идиотизмом» отказ россиян от прививок, связав это, в том числе, и с плохим «санитарным просвещением» со стороны медиков.
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