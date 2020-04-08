Врачи уточнили заболевания группы риска по коронавирусу

Люди с избыточным весом могут оказаться в группе риска в ситуации с распространением коронавируса из-за различных патологий, зачастую сопутствующих ожирению. Об этом заявил заведующий кардиологическим отделением, профессор кафедры терапии ВУФ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Анатолий Ялымов, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

При избыточном весе у человека может быть сахарный диабет, гипертония, нарушение холестеринового обмена, ишемическая болезнь сердца, другие сердечно-сосудистые заболевания, объяснил специалист.

И хотя чёткой взаимосвязи связи между избыточной массой тела и сниженным иммунитетом нет, полным людям на карантине всё же советуют по возможности укреплять иммунитет, заниматься физкультурой. А рекомендацию по отказу от излишних количеств калорийной пищи в условиях самоизоляции врачи распространяют на всех.

