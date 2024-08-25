Врачи стабилизировали состояние юмориста Бандурина
25 августа 202418:55
Актер и юморист Николай Бандурин заявил, что находится в медицинском центре, пишет РИА Новости.
По словам артиста, врачам удалось госпитализировать его состояние. По данным СМИ, юмориста госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.
«Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, все нормально», - отметил актер.
В воскресенье, 25 августа, стало известно о смерти в возрасте 77 лет народного артиста России Леонида Ремнева, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru