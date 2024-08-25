Врачи стабилизировали состояние юмориста Бандурина

По словам артиста, врачам удалось госпитализировать его состояние. По данным СМИ, юмориста госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.

«Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, все нормально», - отметил актер.

В воскресенье, 25 августа, стало известно о смерти в возрасте 77 лет народного артиста России Леонида Ремнева, сообщает «Радиоточка НСН».

