Умер народный артист России, пианист Михаил Мунтян

Народный артист РФ, пианист Михаил Мунтян ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».

Карьеру музыканта он начал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. С 1976 года Мунтян постоянно сотрудничал с Юрием Башметом. Совместно с Федором Дружининым он вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Шостаковича.

На счету музыканта - более двадцати компакт-дисков с произведениями русских и советских авторов, часть релизов отмечена престижными европейскими наградами.

