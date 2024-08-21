Умер народный артист России, пианист Михаил Мунтян
21 августа 202416:00
Народный артист РФ, пианист Михаил Мунтян ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».
Карьеру музыканта он начал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. С 1976 года Мунтян постоянно сотрудничал с Юрием Башметом. Совместно с Федором Дружининым он вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Шостаковича.
На счету музыканта - более двадцати компакт-дисков с произведениями русских и советских авторов, часть релизов отмечена престижными европейскими наградами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru