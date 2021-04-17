Мировые знаменитости подписали обращение к Путину с просьбой о помощи Навальному

По словам подписавшихся, Навальный страдает от тяжелого неврологического расстройства, связанного с болью в спине и потерей чувствительности рук и ног. В письме к президенту знаменитости просят обеспечить Навальному "компетентную медицинскую консультацию" и поскольку он имеет на него право, "как любой гражданин России".

Обращение подписали лидер группы Radiohead Том Йорк, писатели Джоан Роулинг и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербетч и многие другие. Навальный находится в ИК-2 в Покрове, он объявил голодовку.

