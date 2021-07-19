Врачи смогут определить тяжесть COVID-19 по слюне

Английские ученые создали способ определения тяжести заболевания коронавирусом по слюне. Эта разработка позволит предсказать на ранних стадиях, как болезнь будет протекать в дальнейшем, пишет портал MedRxiv.

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Ученые проанализировали слюну 88 пациентов, которых госпитализировали с подозрением на ковид, и их клинические данные. Диагноз подтвердили ПЦР-тесты, сообщили «Известия».

Отмечается, что ученые использовали метод масс-спектрометрия, который позволяет проверить концентрацию элементов в различных субстанциях. По словам ученых, в больничных условиях сбор слюны удобнее как для персонала, так и для пациентов, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
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