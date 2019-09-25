Врачи рассказали, когда лучше привиться от гриппа
Врачи советуют москвичам сделать прививку от гриппа через несколько дней после возвращения из отпуска в жарких странах. По словам специалиста по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, для организма после отдыха требуется акклиматизация. В это время иммунитет у человека понижен, поэтому необходимо избегать стрессов, а также больших физических и умственных нагрузок, передает слова специалиста АГН «Москва».
Тяжельников советует отложить вакцинацию на несколько дней после отпуска. И в течение этого времени укреплять здоровье травяными чаями, витаминами. Медик также посоветовал не переохлаждаться.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, кому сложнее всего справиться с вирусом гриппа.
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