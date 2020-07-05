Врачи раскрыли способ определить болезни по языку

Для аллергии, дефицита фолиевой кислоты, а также фарингита или скарлатина характерна яркая окраска языка и его рецепторов, которые становятся красными. Стоматологи рекомендуют в этом случае обратиться к лору.

Наличие бугорков на языке – признак реакции на острую пищу или герпес.

Также стоматологи считают, что следует обратиться к терапевту, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность.

