Врачи раскрыли способ определить болезни по языку

Австралийские стоматологи пояснили, как состояние языка свидетельствует о наличии различных болезней в организме человека, сообщает Daily Mail.

Так, белый налет на языке курильщика, который держится более двух недель, может быть признаком грибкового заболевания или лейкоплакии, при которой страдают слизистые оболочки ротовой полости.

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Для аллергии, дефицита фолиевой кислоты, а также фарингита или скарлатина характерна яркая окраска языка и его рецепторов, которые становятся красными. Стоматологи рекомендуют в этом случае обратиться к лору.

Наличие бугорков на языке – признак реакции на острую пищу или герпес.

Также стоматологи считают, что следует обратиться к терапевту, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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