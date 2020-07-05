Врачи раскрыли способ определить болезни по языку
Австралийские стоматологи пояснили, как состояние языка свидетельствует о наличии различных болезней в организме человека, сообщает Daily Mail.
Так, белый налет на языке курильщика, который держится более двух недель, может быть признаком грибкового заболевания или лейкоплакии, при которой страдают слизистые оболочки ротовой полости.
Для аллергии, дефицита фолиевой кислоты, а также фарингита или скарлатина характерна яркая окраска языка и его рецепторов, которые становятся красными. Стоматологи рекомендуют в этом случае обратиться к лору.
Наличие бугорков на языке – признак реакции на острую пищу или герпес.
Также стоматологи считают, что следует обратиться к терапевту, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность.
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