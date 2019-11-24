Диетолог рассказала, как груши есть с макисмальной пользой

24 ноября 201916:46

Британский диетолог Никола Шубрук рассказала, что груши приносят максимум пользы, если их употреблять с орехами. Сочетание фрукта с миндалем, по ее мнению, принесет кишечнику человека максимум пользы, сообщает Би-би-си.

«Их также можно нарезать на завтрак и положить в кашу или йогурт, на тост с ореховым маслом, добавить в салат», — сказала Шубрук.

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Отмечается положительное воздействие от потребления груш на весь организм. Диетолог напомнила, что риск развития диабета или ожирения сокращается, если в регулярный рацион ввести этот фрукт.

Высокое содержание клетчатки, фосфора, кальция и витамина K обеспечивают грушам благотворное влияние на здоровье человека.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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