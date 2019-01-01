Врачи подтвердили синяк под глазом Голунова
В результате обследования врачи обнаружили у корреспондента "Медузы" Ивана Голунова ссадину в районе спины и небольшую гематому возле левого глаза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача клинической больницы №71 в Москве Александра Мясникова.
"Да, у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии - синяк, под левым глазом", - рассказал врач.
Отсутствие у Голунова серьезных травм подтвердил также главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"Сделаны КТ грудной клетки и КТ головы, осмотрена брюшная полость. Обнаружены гематомы, ссадины, ушибы мягких тканей тела. Оказалось, что ему необходимо сделать прививку от столбняка. Сейчас дополнительно вызванные врачи, в частности рентгенологи, продолжают обследование, которое может занять от 2-х до 4-х часов", - рассказал журналист.
В ходе обследования врачи сделали Голунову компьютерную томографию головы и органов грудной клетки, а также анализ крови и ультразвук живота. Переломов и сотрясения мозга у Голунова найдено не было.
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