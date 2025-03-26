Врачи объяснили причину весеннего роста заболеваемости ОРВИ

Высокая заболеваемость ОРВИ в России связана с погодными условиями, сообщили ОТР врачи. По их словам, резкие перепады температур ослабляют иммунитет, создавая благоприятную среду для распространения вирусов.

Терапевт Людмила Лапа отметила, что весной вирусные инфекции протекают тяжелее, а болезнь развивается стремительно, сопровождаясь высокой температурой до 42 градусов, сильным ознобом, кашлем и насморком. Она добавила, что в этом сезоне температура у заболевших может держаться до 10 дней.

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом: Почему россиян накрывает новая волна?

Лапа подчеркнула, что аллергики весной нередко путают симптомы вирусной инфекции с сезонной аллергией, что затрудняет своевременное лечение. Врачи рекомендуют при первых признаках болезни оставаться дома, использовать солевые растворы для орошения носа и при необходимости принимать жаропонижающие препараты. В случае ухудшения состояния следует незамедлительно обратиться к врачу.

По прогнозам специалистов, заболеваемость пойдет на спад после стабилизации погоды. До этого времени они советуют соблюдать профилактические меры: избегать людных мест, носить маски, проветривать помещения, а также одеваться по погоде, чтобы снизить риск заражения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачиБолезнь

Горячие новости

Все новости

партнеры