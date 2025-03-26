Врачи объяснили причину весеннего роста заболеваемости ОРВИ

Лапа подчеркнула, что аллергики весной нередко путают симптомы вирусной инфекции с сезонной аллергией, что затрудняет своевременное лечение. Врачи рекомендуют при первых признаках болезни оставаться дома, использовать солевые растворы для орошения носа и при необходимости принимать жаропонижающие препараты. В случае ухудшения состояния следует незамедлительно обратиться к врачу.

По прогнозам специалистов, заболеваемость пойдет на спад после стабилизации погоды. До этого времени они советуют соблюдать профилактические меры: избегать людных мест, носить маски, проветривать помещения, а также одеваться по погоде, чтобы снизить риск заражения, передает «Радиоточка НСН».

