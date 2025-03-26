Врачи объяснили причину весеннего роста заболеваемости ОРВИ
Высокая заболеваемость ОРВИ в России связана с погодными условиями, сообщили ОТР врачи. По их словам, резкие перепады температур ослабляют иммунитет, создавая благоприятную среду для распространения вирусов.
Терапевт Людмила Лапа отметила, что весной вирусные инфекции протекают тяжелее, а болезнь развивается стремительно, сопровождаясь высокой температурой до 42 градусов, сильным ознобом, кашлем и насморком. Она добавила, что в этом сезоне температура у заболевших может держаться до 10 дней.
Лапа подчеркнула, что аллергики весной нередко путают симптомы вирусной инфекции с сезонной аллергией, что затрудняет своевременное лечение. Врачи рекомендуют при первых признаках болезни оставаться дома, использовать солевые растворы для орошения носа и при необходимости принимать жаропонижающие препараты. В случае ухудшения состояния следует незамедлительно обратиться к врачу.
По прогнозам специалистов, заболеваемость пойдет на спад после стабилизации погоды. До этого времени они советуют соблюдать профилактические меры: избегать людных мест, носить маски, проветривать помещения, а также одеваться по погоде, чтобы снизить риск заражения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru